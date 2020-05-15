تكليف عاجل من محافظ الشرقية لـ"التنفيذيين" بعد ارتفاع أعداد مصابي كورونا

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة) بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار وارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات العامة.





كما وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمواقف السيارات بإجمالى (100) موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تطهير السيارت من الداخل والخارج وذلك تنفيذآ للإجراءات الاحترازية التي إتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



