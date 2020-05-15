"بحبك بس عاوزة أتخانق".. ياسمين عبد العزيز لكريم فهمي

Advertisements

"



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها وذلك من مشهد لها في مسلسل "ونحب تاني ليه" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وكان المشهد عبارة عن أنها بتقول للفنان كريم فهمي :"انا بحبك اوي بس انا عاوزة أتخانق " حيث أنا تقوم بدور حبيبه الفنان كريم فهمي في المسلسل.



وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي".