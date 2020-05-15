الأنبا رافائيل: لا نتسلم إيماننا المسيحي من لاهوتي الغرب المُحدثين

قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبق، إننا لا نتسلم إيماننا من لاهوتي الغرب المُحدثين.





جاء ذلك بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية بتذكار نياحة "رحيل" البابا اثناسيوس الرسولي أحد بطاركة الكنيسة في القرون الأولي من الميلاد.





وأوضح "رافائيل" خلال تدوينة له، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن هناك فرق بين أن نقول: "أن أباء الشرق لم يتكلموا إطلاقًا عن الموت النيابي، والبدلية العقابية"، مؤكدًا أن هذا منافِ للحقيقة.





وأضاف أسقف عام كنائس وسط القاهرة، يحب أن نفرق بين مفهومنا نحن للبدلية، والموت النيابي، (بحسب شرح الآباء) وبين مفاهيم العصور الوسطى، قائلًا: فلا يجب تصوير الأب أنه غاضب، والابن جاء ليسّكن غضبه؛ وأن الأب يتشّفى، ويسكن غضبه، برؤية دم ابنه مسفوكًا.





وتابع: لكن لا ننكر أنه كان هناك خصومة بين السماء والأرض، وحاجز متوسط بين الله (الثالوث) والإنسان، مؤكدًا أن الابن الكلمة، تجسد، بحسب التدبير الثالوثي؛ ليصالحنا مع الله الثالوث، ويزيل الحاجز المتوسط؛ ولا نستطيع ان ننكر أن هناك غضب الهي، معلن على جميع فجور الناس واثمهم.





ولقت إلى أن ذبيحة المسيح على الصليب، كانت لرفع الغضب، واللعنة، والعقوبة عن الذين يؤمنون به من البشر، ويعتمدون باسمه.





وشدد الأنبا رافائيل علي ضرورة بأن يجب وضع الأمور الايمانية في نصابها الصحيح دون تطرف، كما يجب أن يُنظر إلى ما عمله المسيح معنا، بنظرة شاملة متكاملة.





وأوضح أن مشكلة الهرطوقي هى الانتقاء، أي ينتقي نقطة واحدة ويركز عليها، متجاهلًا باقي الجوانب، فيأتي كلامه صحيحًا جزئيًا لكنه ناقص، فتكون النتيجة إيمانًا منحرفًا.





الأنبا رافائيل: هناك محاولة لهدم المسيحية من جذورها





قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية السابق، إن من يحاول إلغاء فكرة فداء السيد المسيح في عقيد الكنيسة القبطية يحاول هدم المسيحية من جذورها.





وأشار "رافائيل " في اليوم الأربعاء، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إلى أن القديس البابا اثناسيوس الرسولي فكره في ثبات الإيمان المستقيم فكر يتغلغل في الكنيسة والإيمان المستقيم، ويقوم عليه كل المسيحية.









وأكد الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، أن القديس كيرلس الكبير قد شرح نفس الفكر الإلهي العظيم، مضيفًا: "لأنه لأجلنا احتمل عقاب خطايانا.





فرغم أن الذي تألم هو واحد فقط، إلا أنه عالٍ فوق كل خليقة، كإله، وهو أثمن من حياة الجميع. لذلك كما يقول المرنم " كل إثم يسد فاه" (مز107: 42)، وأسكت لسان الخطية، ولا يعود قادرًا يتكلم ضد الخطاة؛ لأننا قد تبررنا الآن؛ لأن المسيح أحتمل العقوبة عنا: لأننا "بجلداته شُفينا" كما هو مكتوب (إش5:53).





وأوضح إن إصلاح خطية تمردنا قد تم بالصليب، هكذا أيضًا بالصليب، تحققت عودتنا إلى حالتنا الاولى، واستعادة البركات السمائية المفرحة، إذ أن المسيح قد تحمل في نفسه لأجلنا، كما لو كان ينبوع وأصل ضعفنا(جنسنا البشري)".



