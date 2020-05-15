مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 22 | تعرف على موعد العرض والفنوات الناقلة

يترقب الجمهور المصري والعربي عرض مسلسل الاختيار الحلقة 22 لما يتمتع به هذا العمل من قبول كبير لدى الكثيرون الذين يروا أن هذا العمل الذي يعرض بالتزامن مع شهر رمضان 2020 عمل وطني كبير أعاد التليفزيون لسابق عهده.





انتظار مسلسل الاختيار الحلقة 22





ويترقب عشاق النجم أمير كرارة إذاعة مسلسل الاختيار الحلقة 22 لمعرفة تفاصيل جديدة وحقائق بشأن التكفيريين ومنهاجهم الخاطئة التي تفسر على هواهم محاولين فرض نفوذهم على المصريين من خلال سيناء إلا أن جنودنا البواسل لهم بالمرصاد.





مسلسل الاختيار الحلقة 22





ونقدم لكم عبر موقع "الفجر"، موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 22 المقرر عرضها اليوم الجمعة الموافق الـ22 من مايو الجاري، في ظل اشتعال الأحداث وتطورها واتصالها بالواقع وانتقالها من مرحلة إلى أخرى أكثر قوة وتوضيحًا، ومقابلة عشماوي للظواهري، وانتماؤه هو ومن معه لمجلس شورى المجاهدين في "درنة" الليبية.





ترقب مسلسل الاختيار الحلقة 22





عاد عماد صديق عشماوي إلى الصحراء الغربية المصرية حيث دفعه حبه للزعامة إلى العودة إلى مصر مبلغا عمر رفاعي سرور بأنه ينوي إقامة إمارة إسلامية في منطقة "كرداسة" ويتابع مع "عشماوي"، وهو ما ستكشفه أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 22 .





تأسيس حركة "المرابطون"





وشهدت الأحداث قبل عرض مسلسل الاختيار الحلقة 22 تطورات فاصلة حيث قرر "عشماوي" الإفصاح عن هويته وعم فيديو يعلن فيه عن تأسيسه حركة "المرابطون" ونشر خلالها صورته وهو بزي الجيش وكارنيه يثبت أنه كان قائد صاعقة في الجيش ليستقطب أكبر عدد من المغرر بهم في مسلسل الاختيار الحلقة 22 القادمة وبقية الحلقات.





الأحداث قبل مسلسل الاختيار الحلقة 22





حدث خلاف بين الإرهابيين حيث هدد "سلمي" عشماوي وعمر وعماد بأنهم سيكونون في مواجهة أمام بعضهما البعض حيث أنه قرر الانضمام إلى "داعش" في ظل رفض "عشماوي" لفكرته وتأسيسه "المرابطون.





استشهاد العقيد رامي حسنين





واستشهد العقيد رامي حسنين خلال الحلقة الـ21 والتي عرضت أمس من مسلسل "الاختيار" عقب استهداف مركبته التي كان يستقلها في أحد المداهمات، ومن المتوقع أن تشهد مسلسل الاختيار الحلقة 22 عودة أحمد صابر منسي إلى الكتيبة "103" خلفا للبطل حسنين والذي جسد شخصيته النجم أحمد صلاح حسني.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 22 والقنوات





يذاع مسلسل "الاختيار" يوميًا طوال شهر رمضان 2020 المبارك في تمام الـ9:00 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة "أون إي"، ويعاد في الـ9 صباحًا والـ3:30 عصرا، ويذاع عبر أون إي دراما في الـ10:15 مساءً وعلى "إم بي سي دراما" في تمام الساعة الساعة 7 مساءً.







