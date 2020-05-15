رواد السوشيال ميديا يهاجمون خالد علي: حان الوقت الحاسم للتصدي لهؤلاء الخونة

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، خالد علي، كاشفين عن دوره المشبوه ومواقفه المشبوهة ومشاركته مع التيارات الخارجية في هدم الدولة.





وقال رواد السوشيال ميديا: " لو تتبعنا جميع قنوات الإخوان ووسائل الإعلام التي تتخذ مواقف مناوئة من مصر ستجد خالد علي عامل مشترك في هذه القنوات ووسائل الإعلام".





وأكد رواد السوشيال: "إذا نظرنا إلى التيارات التي تستهدف هدم الدولة والعناصر المحبوسة من المنتمين لتلك التيارات (إخوان، تكفيريين، اشتراكيين ثوريين، وإثاريين) ستجد خالد علي عامل مشترك مع كل هؤلاء يدافع عنهم بوسائل الإعلام بنفس الطريقة ويسارع بالتواجد معهم بأي محفل قضائي أو يشارك في أي أعمال استفزازية يقوم بها أسر المحبوسين بالسجون ويتبنى دعوات الإفراج عن الإخوان والداعمين لهم لهدم الدولة".





وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأ تحركه شيئًا فشيئًا باستغلال الظروف التي تمر بها الدولة، متوهمًا بأن الدولة غافلة عن مثل تلك التحركات ومنشغلة في مكافحة الوباء، ولكن الدولة والشعب المصري واعيين تماما تجاهً مثل هذه الأدوار المشبوهة، حيث أثبت الشعب المصري أنه لم يعد أداء يمكن أن يخضع لها مرة أخرى ولكنها أدوار لا تحقق سوى عائد مادي ضخم يجنيه أو يحصل عليه خالد علي وأمثاله من الكيانات المشبوهة التي تمول هذه العناصر".



