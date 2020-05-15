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مطار مرسى علم يستقبل 298 عالقا مصريا قادمين من دبى

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:45 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
وصلت مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران قادمة من دبي وعلى متنها 298 مصريا عالقا هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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