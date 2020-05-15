أحمد فلوكس عن اعتدائه على فرد أمن: "دا لو ظابط مش هسكت"

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قام الفنان أحمد فلوكس بنشر تبرير لتصرفة مع فرد الأمن و ذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وعلق"أحمد قائلاً:"حاضر هبقي اتشتم بأمي وأعتذر دا لو ظابط مش فرد أمن أكيد مش هسكت عموماً أنا مش هتكلم وبعد الإجرائات سيقول القانون كلامه.



وتابع "فلوكس" قائلاً :"بس سؤال صغير ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتي من قبل إتخاذ أي إجرائات قانونيه وفيديو أمن يعني المفروض خاص بشركة مش عامه لا تستخدمو بما يترك لكم لتروه لإبتزاز الآخرين" حكمه اليوم"



يشار إلي أن الفنان أحمد فلوكس قد نشب إشتباك معه ومع أحد أفراد الأمن، وقام بالتعدي عليه وذلك من خلال فيديو مسرب له من شركة الأمن.