"اللي طلعت عني تصريحات عبيطة".. مقدمة تشويقية رامز جلال ينتقم من سوزان بسبب تشكيكها في نزاهته

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بدأت الحلقة الـ22 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنانة سوزان نجم الدين ويذاع البرنامج على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة التشويقية المعتادة قائلا "بصو أنا طبعي متسامح لكن إنك تشكك في نزاهتي المهنية طب أنتي عمالة تنحتي مالك بيا أنا جيت جنبك هو أنا عارفك أساسا مكنتش متخيل أن أول يوم أعرفك فيه يبقا كدة جرس انذار معانا ومعاكو الست الحويطة اللي قالت عني تصريحات عببيطة سوزان نجم الدين".





برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

