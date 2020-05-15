"أنا بعمل سندوتشات روج".. رامز جلال يلقي بعض التعليقات الكوميدية على سوزان نجم الدين

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استضاف الفنان رامز جلال الفنانة سوزان نجم الدين في الحلقة الـ22 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.



ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين الأستوديو واستقبلتها الإعلامية أروى وتم إقناعها بأنها برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس".





وألقى رامز جلال بعض التعليقات الكوميدية على سوزان نجم الدين منها"كعب جزمة وحزام قد إيه"،"هو إحنا ممكن نقلعها الجزمة يا جماعة"،"راكبة عجلة مش عربية"،"بدلة كوخ من عند أبو بوخ"،"هي قاعدة في الليفينج اللي في البيت"،"لو حطيتي أكتر من كدة ميك أب مش هنشوف وشك يا ولية"،"أنا بعمل سندوتشات روج".

