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سوزان نجم الدين تكشف سبب اعتذارها عن "لما كنا صغيرين"

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كانت الفنانة سوزان نجم الدين ضحية الحلقة الـ22 من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين وقدمتها الإعلامية أروى للجمهور وتم ربط أيديها وأرجلها في كرسي الاعتراف وبدأت أروى في سؤالها بعض الأسئلة منها " ماذا تفعلي في شهر رمضان؟"،وقالت "نجم الدين" أنها قامت بالإمضاء على مسلسل "لما كنا صغيرين" بدون أن تقرأ السيناريو وهذا ما يفسر سبب اعتذارها عنه.

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