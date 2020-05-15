سوزان نجم الدين تكشف سبب اعتذارها عن "لما كنا صغيرين"

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كانت الفنانة سوزان نجم الدين ضحية الحلقة الـ22 من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.







ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين وقدمتها الإعلامية أروى للجمهور وتم ربط أيديها وأرجلها في كرسي الاعتراف وبدأت أروى في سؤالها بعض الأسئلة منها " ماذا تفعلي في شهر رمضان؟"،وقالت "نجم الدين" أنها قامت بالإمضاء على مسلسل "لما كنا صغيرين" بدون أن تقرأ السيناريو وهذا ما يفسر سبب اعتذارها عنه.

