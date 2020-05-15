Advertisements
سوزان نجم الدين تكشف سبب اعتذارها عن "لما كنا صغيرين"
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:08 م
مي مرسي
كانت الفنانة سوزان نجم الدين ضحية الحلقة الـ22 من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.
ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين وقدمتها الإعلامية أروى للجمهور وتم ربط أيديها وأرجلها في كرسي الاعتراف وبدأت أروى في سؤالها بعض الأسئلة منها " ماذا تفعلي في شهر رمضان؟"،وقالت "نجم الدين" أنها قامت بالإمضاء على مسلسل "لما كنا صغيرين" بدون أن تقرأ السيناريو وهذا ما يفسر سبب اعتذارها عنه.
ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين وقدمتها الإعلامية أروى للجمهور وتم ربط أيديها وأرجلها في كرسي الاعتراف وبدأت أروى في سؤالها بعض الأسئلة منها " ماذا تفعلي في شهر رمضان؟"،وقالت "نجم الدين" أنها قامت بالإمضاء على مسلسل "لما كنا صغيرين" بدون أن تقرأ السيناريو وهذا ما يفسر سبب اعتذارها عنه.