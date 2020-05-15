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سوزان نجم الدين تخطأ في اسم نادية الجندي وتكشف كم عملية تجميل قامت بها

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضحية الحلقة الـ22 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



ومن أهم الأسئلة للإعلامية أروى لسوزان أروى"ما الذي استفادتي به بعد عملك مع "السبكي"، "هل خضعتي لعمليات التجميل؟"، فردت قائلة " انفي فقط"،"هل أنتي متمردة عن الزواج؟".



وجاء رامز جلال داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت أول صورة للفنان حمادة حلال والثانية للفنانة نادية الجندي والتي أخطأت سوزان نجم الدين في اسمها قائلة "نادية لطفي".

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