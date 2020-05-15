رامز جلال يعلن انتقامه من سوزان نجم الدين بسبب تصريحاتها ضد برامجه

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كانت الفنانة سوزان نجم الدين ضحية الحلقة الـ22 من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.









وخرج رامز جلال من الصندوق المغلف بثلاث صور بعد تعليق سوزان نجم الدين عليه قائلة "دمه خفيف وبحبه"، وتفاجئت وصرخت من الرعب،وقام رامزجلال بسؤالها عن رأيها في لون شعره فردت قائلة "حلو الأزرق على الأخضر" فقام بضخ نفس اللون على شعرها.



وقام رامز جلال بالإنتقام منها قائلا "أنا مبننساش أنتي طلعتي قولتي عليا أني أنا بشرشح ضيوفه"،وجعل كرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو فظلت سوزان نجم الدين تصرخ من الرعب.

