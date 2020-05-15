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رامز جلال ينحني لخلع حذاء سوزان نجم الدين
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:21 م
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال الفنانة سوزان نجم الدين في الحلقة الـ22 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.
وقال لها رامز جلال "أنا هخليكي تحبي البرامج بتاعتي" ثم جعل كرسي الاعتراف يدور مرة أخرى حول الأستوديو، وقام رامز بخلع حذاء سوزان نجم الدين أمام الجمهور.
وقام رامز جلال برفع كرسي الاعتراف لتكون سوزان نجم الدين في سقف الأستوديو وأخرج حوض المياه من أسفل الأستوديو فصرخت قائلة "أنا كنت فاكرة كدة بس".
وقال لها رامز جلال "أنا هخليكي تحبي البرامج بتاعتي" ثم جعل كرسي الاعتراف يدور مرة أخرى حول الأستوديو، وقام رامز بخلع حذاء سوزان نجم الدين أمام الجمهور.
وقام رامز جلال برفع كرسي الاعتراف لتكون سوزان نجم الدين في سقف الأستوديو وأخرج حوض المياه من أسفل الأستوديو فصرخت قائلة "أنا كنت فاكرة كدة بس".