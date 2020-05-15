"شباب الصحفيين": خالد علي يتبنى دعوات الإفراج عن الإخوان لهدم الدولة

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن الناشط الوهمي خالد على مازال يمارس هوايته المفضلة في تشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد، مؤكدة أننا لو تتبعنا جميع قنوات الإخوان ووسائل الإعلام التي تتخذ مواقف مناوئة من مصر سنجد خالد علي عاملا مشتركا في هذه القنوات.





وتابعت: "كما أننا إذا نظرنا إلى التيارات التي تستهدف هدم الدولة والعناصر المحبوسة من المنتمين لتلك التيارات (إخوان.تكفيريين.اثاريين.اشتراكيين ثوريين) سنجد خالد علي عاملا مشتركا في كل هؤلاء يدافع عنهم بنفس الأسلوب ويتحدث عنهم في وسائل الإعلام بنفس الطريقة ويسارع بالتواجد معهم بأي محفل قضائي أو يشارك في أي أعمال استفزازية يقوم بها أسر المحبوسين بالسجون ويتبني دعوات الإفراح عن الإخوان والداعمين لهم لهدم الدولة.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إن خالد علي بدأ تحركة شيئا فشيئا باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد متوهما أن الدولة غافلة عن مثل هذه التحركات ومنشغلة في مكافحة الوباء ولكن الدولة والشعب المصري واعيًا تماما تجاه هذه الأدوار المشبوهة حيث أثبت الشعب المصري أنه لم يعد أداة يمكن يخضع لها مرة أخرى.





وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية، أن خالد علي يحصل هو ومن على شاكلته على أموالا ضخمة من الكيانات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



